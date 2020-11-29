«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 42 новых случая инфицирования коронавирусом.



А также 13 летальных случаев — умерли мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.



Всего по состоянию 29 ноября группировка признает 10 652 случая инфекции COVID-19. Из них на лечении — 4566 пациентов, выписаны — 5080 человек, летальных случаев — 1006.



За сутки выявлено 91 случай пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 55. Всего на лечении 1710 пациентов с пневмониями, из них 479 на кислородной поддержке (+16 за сутки).