Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу

На переговорах по Донбассу Россия блокирует все инициативы, кроме договоренности о режиме тишины, так как постоянно пытается продвигать встречные условия. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«Другие вопросы — разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и т.д. — не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка — принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО», — объяснил Кравчук.



Он рассказал о своих переговорах с главой российской делегации Борисом Грызловым.



«Я обратился к Грызлову, спросил, почему Россия не представляет своих предложений. Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и Россия не принимает там активного участия. А это Украина попросила помочь решить конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины. Я искал такое обращение [от Украины к России], мы его вместе с МИД не нашли», — отметил глава украинской делегации.