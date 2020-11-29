За минувшие сутки на подконтрольной части Донецкой области выявлено еще 391 новый случай заболевания коронавирусом. Кроме этого, в результате осложнений умер пациент в Константиновке. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



187 новых случаев инфицирования выявили в Мариупольской ОТГ, 28 в Бахмутской ОТГ, 27 в Торецкой ОТГ, 23 в Краматорской, 18 в Волновахской, 12 в Великоновоселковской, 11 в Светлодарской, девять в Славянской, по семь в Александровской, Белозерской и Добропольской ОТГ, шесть в Соледарской ОТГ, по пять в Сартанской, Мангушской и Ольгинской ОТГ, по четыре в Часовоярской, Константиновской, Никольской, Марьинской и Кураховской ОТГ, три в Старомлиновской ОТГ, по два в Мирненской, Комарской, Шаховской и Черкасской ОТГ, по одному в Угледарской, Святогорской и Лиманской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 22 596 заболевших. Из них 11 060 человек выздоровели, а 404 умерли. Продолжают лечение 11 132 человека.