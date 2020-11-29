Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области подтверждено 54 новых случая COVID-19

29 ноября 2020, 15:14

В Луганской области подтверждено 54 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19 в области. Также вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний мужчина из Лисичанска. Об этом сообщили пресс-служба облгосадминистрации.

18 новых случаев выявили в Лисичанске, 14 в Северодонецке, семь в Старобельском районе, шесть в Новоайдарском, по два в Кормянском и Станично-Луганском районах.

За все время исследований в области диагноз коронавирус подтвержден у 6239 человек. Из них выздоровели — 3962 (13 за последние сутки); лечатся — 2110 (371 — стационарно, 1739 — амбулаторно). Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 167 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,8%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
14:11
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского
11:07
«ДНР»: 18 смертей и 132 новых случая заражения COVID-19
10:07
«ДНР» два месяца умалчивала о взрыве, в ходе которого пострадали трое детей
09:23
«ЛНР» зарегистрировала четыре новых случая COVID-19 и одну смерть
09:06
На заводе в подконтрольном «ДНР» Харцызске произошла стихийная забастовка
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
все новости
17:03
В «Слуге народа» заявили о возможном «интеллектуальном локдауне»
15:14
В Луганской области подтверждено 54 новых случая COVID-19
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
12:10
На Донетчине — 391 новый случай COVID-19 и одна смерть
11:46
У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе
11:00
«ДНР» на один день откроет своей пункт пропуска у Еленовки
10:33
Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
09:05
Штаб: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям
08:22
В Украине выявили еще почти 13 тысяч заболевших коронавирусом
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
все новости
ВИДЕО
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция