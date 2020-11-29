В Луганской области подтверждено 54 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19 в области. Также вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний мужчина из Лисичанска. Об этом сообщили пресс-служба облгосадминистрации.



18 новых случаев выявили в Лисичанске, 14 в Северодонецке, семь в Старобельском районе, шесть в Новоайдарском, по два в Кормянском и Станично-Луганском районах.



За все время исследований в области диагноз коронавирус подтвержден у 6239 человек. Из них выздоровели — 3962 (13 за последние сутки); лечатся — 2110 (371 — стационарно, 1739 — амбулаторно). Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 167 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,8%.