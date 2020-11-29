В «Слуге народа» заявили о возможном «интеллектуальном локдауне»

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения «интеллектуального локдауна», который будет учитывать реалии с заболеваемостью коронавирусом в каждом регионе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д.», — заявил он.



Арахамия также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина.



«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике», — сказал он.



По его словам, в правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре.