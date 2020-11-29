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Главные новости Донбасса за неделю

29 ноября 2020, 22:41

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 22 596 случаев COVID-19 (11 060 человек выздоровели, 404 — умерли). За неделю выявлено 2567 случаев заболевания и 56 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 10 652 случая заболевания COVID-19 (5080 человек выздоровели, 1006 — умерли). В течение недели зафиксировано 808 заболевших и 91 летальный случай.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 6239 человек, из них 3962 человека выздоровели, 167 — умерли. За неделю — 573 заболевших и 29 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1782 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1552 человека выздоровели, 143 — умерли). За неделю — 37 новых случаев COVID-19 и 10 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украина в Трехсторонней контактной группе предложила создать «зеленые коридоры» на КПВВ для пенсионеров из неподконтрольной правительству части Донбасса.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не рассматривает проект «Плана действий», предложенный группировками «Л-ДНР», так как они не являются членами ТКГ. При этом Россия в ТКГ поддержала «дорожную карту» боевиков. По словам спикера украинской делегации Алексея Арестовича, переговорщики от Киева готовы рассмотреть план «Л-ДНР», если РФ возьмет на себя политическую ответственность.

Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе после того, как она не смогла подготовиться к открытию КПВВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области 10 ноября, как об этом договаривались, заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Евросоюз призывает Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста к удерживаемым лицам на оккупированных территориях Донбасса.

Программа развития ООН поддержала идею создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Общество

Кабмин упростил въезд в ОРДЛО подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или загранпаспорт Украины.

Группировка «ДНР» признала «экстремистскими» и запретила еще 4 книги украинских издательств.

Боевые действия

По данным СММ ОБСЕ, с начала года в результате боевых действий на Донбассе погибли 18 мирных жителей и 85 получили ранения.

Пенсионер и его совершеннолетний внук получили травмы вследствие обстрела подконтрольной боевикам Александровки 12 ноября.

По данным главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, среди незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» находится не более 3 тысяч российских военнослужащих — офицеров, инструкторов и консультантов.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Мобилизация резервистов «Л-ДНР»: показуха для Украины или устрашение жителей Донбасса // Украина требует, чтобы Россия признала себя стороной конфликта на Донбассе. Это и есть план «Б» // Как Янукович вел Украину в ЕС, почему сделал резкий разворот на восток, и на каком этапе сейчас Евроинтеграция Донбасса?

«Донбасс Реалии»: Люди бегут из подконтрольной группировке «ДНР» территории в Россию, чтобы не попасть в «армию»? // Зачем Путин готовит Донецк к «мобилизации»? Сколько российских военных сейчас на оккупированной территории? // «Русский мир» в Луганске и Донецке. Как обрабатывают жителей Донбасса?

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