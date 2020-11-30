Штаб: Украинские военные на Донбассе остановили диверсантов и сбили беспилотник

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, военнослужащими сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы заминировать позиции. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.



В частности, в районе Екатериновки зафиксировано применение гранатометов различных систем и минометов калибра 82-мм. Вблизи Попасной боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.



Недалеко Луганского подразделение ООС своевременно обнаружило выдвижение ДРГ. Подчеркивается, что украинские военные сорвали попытку диверсантов провести минирование позиций украинских войск. «После огневого контакта противник отошел», — отмечается в штабе.



Отмечается, что на пути отступления ДРГ украинские военнослужащие обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.





Кроме того, на этом же участке военные сбили беспилотник типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинсуким позициям.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрелы районы села Калиново-Борщеватое и поселка Молодежное. Подчеркивается, что огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия.



Группировка «ДНР» про обстрелы не сообщала.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.