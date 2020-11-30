В ВСУ коронавирусом заразились еще 68 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирусную болезнь обнаружили у 68 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них госпитализированы 21 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 30 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 3 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели 7064 человека, летальных случаев — 26.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 412 человек.

За воскресенье, 29 ноября, в Украине выявлено 9946 заболевших коронавирусом.