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СБУ отчиталась о предотвращении теракта, организованного «МГБ ДНР»

30 ноября 2020, 12:37

СБУ отчиталась о предотвращении теракта, организованного «МГБ ДНР»

Фото: СБУ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва электрической подстанции в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина выполнял задание «МГБ» группировки «ДНР».

«Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность, и осуществить террористический акт», — рассказали в спецслужбе.

Фото: СБУ

Там считают, что взрыв должен был «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население».

В прокуратуре Донецкой области уточнили, что мужчина был задержан 27 ноября, его целью была электроподстанция «Красноармейск» в районе Покровска. 

Злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Донецкая область

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