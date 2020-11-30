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Зеленский предложил отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

30 ноября 2020, 13:54

Зеленский предложил отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов физическими лицами предпринимателями. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В законопроекте речь идет об изменении сроков внедрения обязательных РРО (регистраторов расчетных операций). Так, для ФЛП II - IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), обязательные РРО предлагается отсрочить до 1 января 2022 года.

Кроме того, предлагается:

  • определить предельный объем доходов для использования упрощенной системы уплаты единого налога;
  • исключить нормы компенсации части суммы от санкций "продавца" покупателям за нарушения порядка проведения расчетных операций части суммы;
  • отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО;
  • продлить на год (до 1 января 2022) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании РРО (кроме "рисковых" сфер);
  • ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменения РРО (ПРРО) во время их предоставления, при условии расчетов с помощью банковских систем.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов».

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