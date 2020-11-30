Зеленский предложил отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов физическими лицами предпринимателями. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.
В законопроекте речь идет об изменении сроков внедрения обязательных РРО (регистраторов расчетных операций). Так, для ФЛП II - IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), обязательные РРО предлагается отсрочить до 1 января 2022 года.
Кроме того, предлагается:
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов».