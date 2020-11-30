МИД РФ раскритиковал Париж за позицию по «формуле Штайнмайера»

Министерство иностранных дел России раскритиковало позицию официального Парижа о вынужденной пролонгации Киевом закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом говорится в заявлении российского МИД.



Накануне МИД Франции выступил с заявлением, в котором констатировалось отсутствие прогресса в дискуссиях относительно интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство: «Мы жалеем, что дискуссии не достигли прогресса в течение нескольких недель, что не оставило Украине другого выбора, чем продлить действие существующего текста (закона — прим.)». Таким образом, отметили в МИД, Киев показал свою приверженность полному выполнению Минских договоренностей, так как не допустил правового вакуума в вопросе статуса ОРДЛО.



В ответ на это МИД РФ призвал Париж «более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску».



«Формула Штайнмайера» предусматривает механизм вступления в силу закона об «особом статусе» Донбасса на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе после положительного заключения БДИПЧ ОБСЕ об итогах голосования.



«Этот компромисс был уступкой Донбасса, который согласен вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев. Никто, кроме них, не может внести изменения в законодательство Украины», — говорится в заявлении МИД РФ.



Согласно украинскому закону, «особый статус» неподконтрольные территории получат после вывода всех незаконных вооруженных формирований, наемников и техники.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера», а также анонсировал новый законопроект о статусе ОРДЛО. При этом 12 декабря 2019-го Верховная Рада продлила срок действия существующего закона об «особом статусе» Донбасса на один год.



По итогам заседания ТКГ 25 ноября украинская сторона настояла на встрече в нормандском формате, чтобы выйти из тупика в выполнении Парижских договоренностей 2019 года по урегулированию конфликта на Донбассе.



Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам заседания политической группы в ТКГ сообщила, что никакого прогресса по разработке проекта плана действий, который бы соответствовал букве Минских соглашений, нет.