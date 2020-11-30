Двое кандидатов в ряды Нацгвардии пытались скрыть гражданство РФ

Двое кандидатов на службу в Национальной гвардии Украины пытались скрыть наличие российского гражданства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Кандидаты в ряды Нацгвардии — жители Киева, один из них бывший сотрудник Министерства внутренних дел, другой — уроженец России. Оба имеют украинский и российский паспорта, что пытались скрыть при подаче документов.



По данным СБУ, бывший милиционер получил паспорт РФ во время пребывания в оккупированном Крыму.



«По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй — закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином.», — рассказали в СБУ.



Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.



СБУ передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.