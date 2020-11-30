В Луганской области выявили еще 30 заболевших COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки положительные результаты на COVID-19 получили еще 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Рубежное, Кормянский и Новоайдарский районы — по 3, Попаснянский — 13, Станично-Луганский — 12 Троицкий — 1.



За все время исследований в области без учета оккупированной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 6274 человек. Из них 3966 человек выздоровели, 167 — умерли.

За воскресенье, 29 ноября, в Украине выявлено 9946 заболевших коронавирусом.