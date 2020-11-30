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ВАКС отказался отстранить детективов НАБУ по делу «Роттердам+»

30 ноября 2020, 15:51

ВАКС отказался отстранить детективов НАБУ по делу «Роттердам+»

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил заявление стороны защиты об отводе детективов Национального антикоррупционного бюро по делу «Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Полный текст с мотивами суда будет объявлен 4 декабря в 15:30.

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает в 39,9 миллиарда гривен.

НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.

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Роттердам+

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