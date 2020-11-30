В 19 городах Донбасса установят солнечные батареи

В 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей установят источники солнечной генерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Источники солнечной генерации появятся на 65 инфраструктурных объектах, в частности, на всех КПВВ. В Счастье будут оборудованы 2 детских сада, 2 школы, городской дворец культуры, в Новотроицком — 2 школы, в Станице Луганской, Авдеевке, Волновахе, Сартане — местные больницы и другие объекты. Всего будет обустроено 28 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений, 4 дворца культуры, несколько парков, десятки пешеходных переходов, остановок и зон отдыха.



Соответствующий меморандум подписан между Министерством реинтеграции, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой облгосадминистрациями. Стоимость проекта — 100 млн гривен, которые профинансирует «Нафтогаз».



Как отметил глава Минреинтеграции Алексей Резников, проект направлен на энергонезависимость, экологичность и экономию. Так, за год на КПВВ в Счастье от солнца будет сгенерировано энергии на 410 тысяч гривен.