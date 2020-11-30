Боевики стреляли из гранатомета вблизи Водяного

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции гн7на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



«Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного. Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит», — говорится в сводке.



На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.



Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.