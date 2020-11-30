СМИ: В Кабмине не определились с форматом локдауна: рассматривают 4 варианта

Кабинет министров рассматривает 4 варианта введения жесткого карантина в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



Среди них и введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года, как ранее сообщали СМИ, но окончательное решение еще не принято.



По словам собеседника агентства, вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями, но окончательного решения на данный момент нет.



«Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это повлияет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой — на работу критической инфраструктуры», — рассказал источник.



Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети Insragram заявила, что даты вероятного локдауна пока что нет.



«Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет», — заявила она.

В то же время, Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать карантин выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.