По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявлен 201 заболевший коронавирусом. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировано 22797 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 11460 человек, а 404 умерли.



В Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили еще 35 человек. За все время исследований в области без учета оккупированной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 6274 человек. Из них 3966 человек выздоровели, 167 — умерли.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» не публиковали сегодня статистику новых выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 29 ноября группировка «ДНР» подтверждала 10 652 случая заболевания COVID-19, из которых 5080 человек выздоровели, 1006 — умерли, а «ЛНР» признавала 1782 заболевших коронавирусом (1552 человека выздоровели, 143 — умерли).





Политика



Советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что опубликованная в российских СМИ новость о срыве обмена пленными является «информационным сопровождением со стороны России» и «шантажом». Он уверен, что шансы на обмен и встречу лидеров Нормандского формата до Нового года есть.



Большая палата ЕСПЧ приобщит к «донбасскому делу» Украины против РФ два других межгосударственных дела. Речь идет о деле Украина против России о незаконном вывозе детей из госучреждений в начале вооруженного конфликта, а также дело Нидерланды против РФ о крушении MH17. Это играет на руку Киеву, однако затянет рассмотрение дела в целом.



МИД РФ раскритиковал позицию официального Парижа о вынужденной пролонгации Киевом закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.



Общество



В СБУ заявили о поимке жителя Донецкой области, пытавшегося подорвать электрическую подстанцию в районе проведения Операции объединенных сил по заданию «МГБ ДНР».



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