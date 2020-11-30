В Украине вводится в обращение памятная монета в честь Славянска

С 1 декабря в Украине вводится в обращение памятная монета «Город Славянск». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.



Тираж монеты составит 35 тысяч единиц, номинал монеты — 5 гривен.



«Памятная монета посвящена городу, расположенному на р. Казенный Торец, у Торских соляных озер. История будущего города начиналась давно, когда еще эта территория принадлежала к Дикому полю. В 1645 году на переправе через реку был построен "острожек", позже — основан город-крепость (до 1784 года — Тор, Соляной), которое к концу XVIII века превратилось в уездный город, куда на торги съезжались купцы со всей Слободской Украины. Развитие города исторически связан с солевым промыслом — добычей соли и лечением пациентов соленой водой и целебными грязями», — говорится в описании



Отмечается, что современный Славянск является одним из символов в борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии.

Источник: НБУ

На аверсе монеты, в частности, изображены малый герб Украины, казак на фоне фрагмента деревянной крепости, под которой стилизованные волны.



На реверсе монеты на фоне силуэта горы Карачун размещен герб Славянска, под которым административное здание горсовета, исторические сооружения — Свято-Воскресенская церковь (справа), здание городской больницы (слева), на переднем плане внизу — фонтан.