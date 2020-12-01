На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что гранатометы различных систем и стрелковое оружие применялись вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня боевики нарушили в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.



Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет беспилотника боевиков типа «Квадро» с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили беспилотник.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел района поселка Донецкий. Подчеркивается, что огонь велся из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия.



С начала текущих суток, 1 декабря, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



C 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о 1064 взрывах, 83 пролетевших неопределенных боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени, 27 осветительных ракетах, 1 549 очередях и выстрелах.



В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.