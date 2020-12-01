В Украине выявили почти 12500 заболевших за сутки

За минувшие сутки, 30 ноября, в Украине выявили 12498 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период 10023 человека выздоровели, а 221 умер.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 745 123 заболевших коронавирусом. Из них 355 172 человека выздоровели, а 12 548 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.