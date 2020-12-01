В Донецкой области 360 новых больных COVID-19 и 14 умерших

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено 360 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 14 человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что шесть человек умерли в Мариупольской ОТГ, по двое в Покровской и Бахмутской ОТГ, по одному в Волновахской, Ольгинской, Старомлиновской и Иллиневской ОТГ.



231 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 54 в Бахмутской, 44 в Краматорской, семь в Мангушской, пять в Никольской, четыре в Мирноградской, по два в Часовоярской, Славянской, Константиновской, Кальчицкой и Кураховской ОТГ, по одному в Покровской, Мирненской, Лиманской, Александровской и Новогродовской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 23 157 заболевших. Из них 11 460 человек выздоровели, а 418 умерли. Продолжают лечение 11 279 человек.