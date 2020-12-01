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Украина воспользуется опытом Хорватии в разминировании оккупированных территорий

01 декабря 2020, 11:33

Украина воспользуется опытом Хорватии в разминировании оккупированных территорий

Украина воспользуется хорватским опытом внедрения роботизированных систем для разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами и минами на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что восточные регионы Украины критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами.

«Только на подконтрольной украинскому правительству территории вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч квадратных километров земель загрязнены минами. Еще около 15 тысяч квадратных километров заминированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции выразили заинтересованность в использовании опыта Хорватии в разминировании и очистке территории от взрывоопасных предметов.

Отмечается, что об углублении эффективного сотрудничества между двумя странами шла речь и в рамках недавнего визита вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в Хорватию.

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