Украина воспользуется опытом Хорватии в разминировании оккупированных территорий

Украина воспользуется хорватским опытом внедрения роботизированных систем для разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами и минами на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Отмечается, что восточные регионы Украины критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами.



«Только на подконтрольной украинскому правительству территории вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч квадратных километров земель загрязнены минами. Еще около 15 тысяч квадратных километров заминированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.



В Минреинтеграции выразили заинтересованность в использовании опыта Хорватии в разминировании и очистке территории от взрывоопасных предметов.



Отмечается, что об углублении эффективного сотрудничества между двумя странами шла речь и в рамках недавнего визита вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в Хорватию.