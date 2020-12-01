Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск

Трех участников незаконных вооруженных формирований «ДНР» объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой гвардейской оперативно-тактической группы «Кольчуга», в 2014-2015 годах присоединились к рядам боевиков.



Эти боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов, подчеркнули в СБУ.



Из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по части 1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и части 2 статьи 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос относительно осуществления в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.