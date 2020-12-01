Жителя Донецкой области приговорили к трем годам тюрьмы за торговлю оружием

Житель Бахмутского района Донецкой области, который пытался продать гранаты Ф-1, карабин и боевые патроны различного калибра, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«Сотрудники задержали гражданина Украины 1986 года рождения. По его месту жительства обнаружено еще несколько боевых патронов калибра 7,62 мм и 100 г наркотического вещества растительного происхождения», — говорится в сообщении.



По завершению следственных действий, материалы были переданы в суд. Сейчас вступил в действие приговор об осуждении фигуранта до трех лет лишения свободы.