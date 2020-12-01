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Рада предварительно поддержала закон об отпуске для отцов при рождении ребенка

01 декабря 2020, 13:05

Рада предварительно поддержала закон об отпуске для отцов при рождении ребенка

Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка. За этот законопроект № 3695 в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.

Документ предлагает дополнить Кодекса о труде и закон «Об отпусках» новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.

В законопроекте отмечается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но вместе проживают. Отпуск также может предоставляться бабушке или дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одна (один) воспитывает его.

Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск за уходом за ребенком до 3 лет.

Кроме того, документ закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.

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