Рада на год отсрочила обязательные кассовые аппараты для ФЛП

Верховная Рада до 1 января 2022 года отсрочила обязательное использование кассовых аппаратов (РРО) физическими лицами предпринимателями II-IV групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для I группы предельный объем дохода.



Соответствующий законопроект № 4439-д поддержали в целом 319 народных депутатов на голосовании во вторник.



Этот документ был внесен в парламент сегодня, он является компромиссным — составлен на основе других предложенных законопроектов.



Законопроект определяет максимальные объемы доходов для I-III групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (мзп):

I группа — 167 мзп вместо 1 миллиона гривен;

II — 834 мзп вместо 5 миллионов гривен,

III — 1167 мзп вместо 7 миллионов гривен).

Также отменяется кешбек — компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях.



Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.



Документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021-го РРО станут обязательными для всех плательщиков единого налога II-IV групп.



В ноябре парламент дважды попытался отсрочить введение РРО, но тогда голосов не хватило.