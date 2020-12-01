В Мининфраструктуры не исключают ограничений в работе транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны. Об этом он рассказал во время брифинга.



«Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать — внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта», — сказал он.



Министр также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.



«Что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта — его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать», — подчеркнул Криклий.



Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.



«Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал», — подчеркнул министр инфраструктуры.