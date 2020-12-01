В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 137 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.



Отмечается, что 21 человек госпитализирован в медучреждения, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 116 человек.



«По состоянию на 10:00 1 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3045 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 7296 человек, летальных исходов — 26», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на изоляции находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, — 75 человек.