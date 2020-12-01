За выходные на Донетчине полиция выявила почти 400 нарушений карантина

За минувшие выходные полиция Донецкой области задокументировала 399 случаев нарушений карантина. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.



«62 протокола составлено в отношении руководителей учреждений, нарушивших карантин "выходного дня". В отношении лиц, которые отказывались носить маску в общественных зданиях и транспорте, вынесено 337 постановлений», — говорится в сообщении.



Также, в субботу в Мариуполе полиция составила административный протокол в отношении развлекательного заведения, которое принимало посетителей вопреки карантина «выходного дня».

Размер штрафных санкций определит суд.



В целом, за четверо суток карантина «выходного дня» вынесено 1039 постановлений по ч. 2 ст. 443 КУоАП (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты). Наложен 176 630 гривен штрафов.



Отмечается, что соблюдение карантинных ограничений в области контролируют 92 мобильные группы. В полиции напомнили, что за нарушение карантинных ограничений для должностных лиц учреждений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.