Коронавирус на Луганщине: еще 76 заболевших и 4 умерших

За минувшие сутки в Луганской области выявили 76 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



География новых случаев болезни: Лисичанск — 20, Рубежное — 11, Северодонецк — 24, Белокуракинский район — один, Кременской — два, Новоайдарский — два, Новопсковский — два, Попаснянский — два, Сватовский — один, Старобельский — 11.



От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 6350 человек. Из них 4075 пациентов выздоровели, а 171 умер.

На неподконтрольной Луганщине группировка «ЛНР» подтверждает 1 782 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 1 557 пациентов, а 144 умерли.