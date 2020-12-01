На Закарпатье новоизбранные депутаты спели после присяги венгерский гимн. СБУ проверяет информацию

В селе Сюрте на Закарпатье часть новоизбранных депутатов сельского совета спела венгерский гимн после присяги. СБУ проверяет информацию на наличие противоправных действий.



Видео, где якобы депутаты Сюртевского сельсовета пели венгерский гимн, выложили в интернет. Авторы публикации отметили, что эти кадры сняли еще 21 ноября, в День достоинства и свободы Украины.





Как отметили в СБУ, гимн Венгрии исполнили по инициативе главы Сюртевской ОТО Арпада Пушкаря. В комментарии «УНИАНУ» он сообщил, что венгерский гимн исполнили после украинского.



«После этого я как председатель и все присутствующие новоизбранные депутаты приняли присягу, и все читали ее на украинском языке. Также депутаты и присутствующие в зале граждане пели гимн Украины, и только после исполнили гимн Венгрии», — уточнил Пушкарь.



Он также добавил, что из 22 депутатов 17 являются представителями венгерского нацменьшинства, поэтому и решили выполнить венгерский гимн. Большинство депутатов в этот сельсовет избраны от «Партии венгров Закарпатья».

Ранее 30 ноября СБУ сообщила об обысках в одной из закарпатских организаций по подозрению в сепаратизме и пропаганде так называемой «Великой Венгрии». Ее политическая идея, в частности, предусматривает восстановление границ страны в пределах, которые были до Первой мировой войны.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал обыски Службы безопасности Украины в Обществе венгров Закарпатья и заявил, что Будапешт пожалуется в НАТО.



К тому же, ряд венгерских политиков и чиновников открыто агитировали за провенгерскую партию на Закарпатье на местных выборах в Украине, нарушая этим украинские законы. Так, Петер Сиярто написал в день местных выборов в Украине пост в Facebook, где открыто поддержал «Партию венгров Украины».