«ДНР» создала свой ФК Шахтер

В неподконтрольном Донецке появилась футбольная команда под названием ФК Шахтер. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки.

«В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название для восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении.



Команда будет выступать на «зимнем первенстве ДНР». Гендиректор команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются местные воспитанники футбольных школ.

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий ФК Шахтер (оригинальный — ред.) играет с мадридским Реалом в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.