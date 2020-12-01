Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» создала свой ФК Шахтер

01 декабря 2020, 18:46

«ДНР» создала свой ФК Шахтер

В неподконтрольном Донецке появилась футбольная команда под названием ФК Шахтер. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки.

«В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название для восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении.

Команда будет выступать на «зимнем первенстве ДНР». Гендиректор команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются местные воспитанники футбольных школ.

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий ФК Шахтер (оригинальный — ред.) играет с мадридским Реалом в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

ТЕГИ

Прочее
Футбол Шахтер ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
09:00
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
22:41
Главные новости Донбасса за неделю
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
все новости
19:08
Обнародован график работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе
18:46
«ДНР» создала свой ФК Шахтер
18:14
На Закарпатье новоизбранные депутаты спели после присяги венгерский гимн. СБУ проверяет информацию
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:55
Коронавирус на Луганщине: еще 76 заболевших и 4 умерших
16:20
За выходные на Донетчине полиция выявила почти 400 нарушений карантина
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
15:09
В СНБО сообщили, что локдаун точно будет, но даты пока нет
15:05
В ВСУ за сутки — 137 новых случаев COVID-19
14:02
В Мининфраструктуры не исключают ограничений в работе транспорта
13:45
Рада на год отсрочила обязательные кассовые аппараты для ФЛП
13:32
На Донетчине осудили члена УИК за подделку избирательной документации
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция