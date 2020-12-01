Обнародован график работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало график работы мобильных пунктов «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях.

Мобильные подразделения Ощадбанка работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей подконтрольных правительству населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.



На новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» 10 ноября открыли отделения Ощадбанка. Граждане, проживающие на неподконтрольной территории смогут получать выплаты или проходить идентификацию прямо вблизи пропускного пункта.