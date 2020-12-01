Правительство не будет рассматривать вопрос локдауна на заседании в среду

Кабинет министров на заседании в среду не будет рассматривать вопрос введения в Украине жесткого карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире телеканала «Украина 24».
На вопрос ведущей, ждать ли украинцам в среду решения Кабмина о введении в стране полного локдауна, Степанов ответил отрицательно. По его словам, Кабинет министров 2 декабря сосредоточится на других вопросах и никаких карантинных ограничений не будет рассматривать. Кроме того, как сообщил министр, его ведомство пока еще даже не готовило проект решения о жестком карантине.
Он также отметил, что правительство предупредит население о введении полного локдауна за 7-10 дней. По мнению министра, жесткий карантин не должен распространяться на общественный транспорт, поскольку другие ограничения устранят опасность часа пик и сделают его и так безопасным.
Степанов подчеркнул, что главная цель полного локдауна — уменьшение давления на медицинскую систему.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно будет, но точной даты пока нет.
Разговоры об ужесточении карантина в Украине ведутся уже несколько недель, но окончательное решение до сих пор не принято.
Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.
С 14 по 30 ноября в стране действовал карантин выходного дня. Минздрав не будет продолжать его действие.
Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.