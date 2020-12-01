Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

01 декабря 2020, 21:29

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 360 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 14 человек. За все время пандемии подтверждено 23 157 заболевших. Из них 11 460 человек выздоровели, а 418 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 177 новых случаев COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Формирование подтверждает 10 829 случаев COVID-19, из которых 5146 пациентов выздоровели, умерли — 1019.

В Луганской области выявили 76 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 4 человека. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 6350 человек: 4075 пациентов выздоровели, а 171 — умер.

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай вследствие осложнений от коронавируса. Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» признали 1 782 случаев заболевания. Утверждается, что 1 557 пациентов выздоровели, 144 — умерли.

Политика

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже.

Общество

Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск в рамках расследования обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

«ДНР» создала в Донецке собственную футбольную команду «Шахтер». Оригинальный клуб не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года и базируется в Киеве.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
09:00
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
22:41
Главные новости Донбасса за неделю
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
все новости
21:49
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
20:57
Россия отказалась от внеочередного заседания в ТКГ
20:27
Правительство не будет рассматривать вопрос локдауна на заседании в среду
20:14
Арестович стал советником Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности
19:08
Обнародован график работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе
18:46
«ДНР» создала свой футбольный клуб «Шахтер»
18:14
На Закарпатье новоизбранные депутаты спели после присяги венгерский гимн. СБУ проверяет информацию
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:55
Коронавирус на Луганщине: еще 76 заболевших и 4 умерших
16:20
За выходные на Донетчине полиция выявила почти 400 нарушений карантина
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция