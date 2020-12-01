По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 360 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 14 человек. За все время пандемии подтверждено 23 157 заболевших. Из них 11 460 человек выздоровели, а 418 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 177 новых случаев COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Формирование подтверждает 10 829 случаев COVID-19, из которых 5146 пациентов выздоровели, умерли — 1019.



В Луганской области выявили 76 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 4 человека. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 6350 человек: 4075 пациентов выздоровели, а 171 — умер.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай вследствие осложнений от коронавируса. Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» признали 1 782 случаев заболевания. Утверждается, что 1 557 пациентов выздоровели, 144 — умерли.





Политика



Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже.



Общество



Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск в рамках расследования обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе.



«ДНР» создала в Донецке собственную футбольную команду «Шахтер». Оригинальный клуб не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года и базируется в Киеве.



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