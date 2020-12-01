«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл мадридский «Реал» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Киеве завершился со счетом 2:0.



На 57-й минуте гол забил Дентиньо. На 82-й минуте преимущество «горняков» удвоил Манор Соломон.



Это уже вторая победа «Шахтера» над «Реалом» в этом сезоне. В Мадриде дончане победили со счетом 3:2.



Таким образом, «Шахтер» набирает 7 очков и сравнивается по набранным баллам с «Реалом». Лидер группы — менхенгладбахская «Боруссия» — свой матч против миланского «Интера» начнет в 22:00.



В заключительном туре 9 декабря «Шахтер» сыграет в гостях с «Интером».