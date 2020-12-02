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Штаб ООС заявил о двух обстрелах на Донбассе

02 декабря 2020, 08:01

Штаб ООС заявил о двух обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что боевики открывали огонь из стрелкового оружия недалеко от Екатериновки. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» про обстрелы не сообщали.

Сегодня, 2 декабря, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

С 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 764 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Речь о 1 070 взрывах, 85 пролетевших боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени, 27 осветительных ракетах, а также 1 549 очередях и
выстрелах.

В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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