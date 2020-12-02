ООН: Два человека умерли и 22 пострадали при подрывах за три месяца на Донбассе

С 1 августа по 31 октября на Донбассе зафиксировано 24 жертвы в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).



Уточняется, что из этих 24 жертв два человека погибли, а 22 получили ранения. Девять из этих жертв зарегистрированы на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а 15 — на неподконтрольной.



Вместе с тем за отчетный период ММПЧУ не зафиксировала жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Донбассе. Миссия объяснила это усиленным режимом прекращения огня, который вступил в силу 27 июля по решению Трехсторонней контактной группы.