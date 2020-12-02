На Донетчине выявили еще 595 больных COVID-19 и девять умерших

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом, а также девять летальных случаев. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из-за осложнений, вызванных течением COVID-19, умерли пять пациентов в Краматорске, три в Бахмутской ОТГ и один в Дружковке.



270 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 68 в Славянской, 67 в Бахмутской, 41 в Волновахской, 36 в Краматорской, 18 в Марьинской, 11 в Угледарской, девять в Никольской, по восемь в Торецкой и Николаевской ОТГ, по семь в Сартанской и Ольгинской ОТГ, по шесть в Дружковской, Мангушской, Мирненской и Кураховской ОТГ, четыре в Лиманской ОТГ, по три в Мирноградской, Константиновской, Хлебодаровской и Авдеевской ОТГ, два в Покровской ОТГ, по одному в Селидовской, Александровской и Добропольской ОТГ.



За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 23 752 случая заболевания COVID-19. Из них 11 460 человек выздоровели, 427 — умерли.