Авдеевка частично осталась без отопления из-за аварии. Еще в городе нет воды

Авдеевка частично остался без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.



«Частичное отключение теплоснабжения в городе Авдеевка произошло вследствие порыва трубопровода диаметром 200 мм сегодня, 2 декабря. Без теплоснабжения остались 14 пятиэтажных жилых домов, где проживают 3654 человека», - говорится в сообщении.



Отмечается, что температура воздуха в городе составляет 3 градуса мороза.



В ОВГА заверили, что пока нет необходимости в привлечении сил и средств Главного управления ГСЧС в Донецкой области.



Ранее стало известно об обстановке Донецкой фильтровальной станции с 1 по 4 декабря по заявке энергопоставляющей компании. В связи с этим полностью прекращено водоснабжение Авдеевки, Верхнеторецкого и Васильевки.



Сейчас водоснабжение в Авдеевке осуществляется по графику. Также организована подача технической воды.