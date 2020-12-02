На шахте в Доброполье погиб горняк

На шахте «Добропольская» погиб 40-летний горняк. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



У погибшего остались двое детей.



Как сообщается на Facebook-странице местной газеты «Новий шлях», происшествие случилось 2 декабря 2020 в 2:10.



«При выполнении конечных операций в 10-й южной лаве на глубине 450 метров был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя 1980 года рождения. На место происшествия была немедленно вызвана реанимационная бригада, которая констатировала смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на предприятии создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины происшествия.