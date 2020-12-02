В Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет людям, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.



Соответствующий законопроект № 3628 во втором чтении поддержали 309 народных депутатов на заседании 2 декабря.



Этот запрет начнет действовать с 1 января 2021 года.



За продажу электронных сигарет детям полагается штраф от 6 800 до 13 600 гривен — от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.