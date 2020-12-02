COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►

Пожилые люди, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны войны — дополнительная помощь им нужна в любое время, а в эпоху COVID-19 вдвойне.



Журналисты «Новостей Донбасса» отправились в Рубежанский территориальный социальный центр, чтобы узнать, как они помогают уязвимым категориям людей.



Здесь работает 42 соцработника. На дому в этом году за десять месяцев они уже обслужили семьсот человек. Еженедельно продукты получают около тысячи малообеспеченных пенсионеров. И хоть уже девять месяцев в стране действует карантин, а сейчас и ограничения выходного дня, социальные сотрудники ежедневно выходят на работу, подвергаясь опасности заболеть коронавирусом. Потому что понимают, что кроме них этим людям помочь некому. За свою работу они получают минимальную заработную плату и мечтают, чтобы она стала достойной.



Подобные территориальные центры есть в каждом регионе. Их услуги можно разделить на несколько категорий. Первая — это работа с людьми, доход которых меньше двух с половиной прожиточных минимумов. Их обеспечивают продуктами. Вторая категория людей — пенсионеры, за которыми нужен уход соцработников на дому. И третья — те, кто могут прийти на оздоровительные процедуры. Все это бесплатно, учреждение финансируется за деньги из городского бюджета.