Более половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса при условии, что вакцина будет бесплатной.



Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 28-30 ноября.



55% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, а 40% — не готовы.



В случае, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше — 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.



По данным социологов, сторонников бесплатного вакцинирования от коронавируса больше среди людей старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.



В опросе приняли участие 2500 совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Опрос проведен методом телефонные интервью с использованием компьютера. Применялась случайная выборка мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украина получит вакцину для 4 миллионов граждан в рамках глобального механизма COVAX. Кроме того, Всемирный банк выделит Украине на закупку вакцин 100 миллионов долларов.



Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса. При этом Минздрав просит 15,1 миллиарда гривен.