Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно — опрос

02 декабря 2020, 13:32

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно — опрос

Более половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса при условии, что вакцина будет бесплатной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 28-30 ноября.

55% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, а 40% — не готовы.

В случае, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше — 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

По данным социологов, сторонников бесплатного вакцинирования от коронавируса больше среди людей старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.

В опросе приняли участие 2500 совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Опрос проведен методом телефонные интервью с использованием компьютера. Применялась случайная выборка мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украина получит вакцину для 4 миллионов граждан в рамках глобального механизма COVAX. Кроме того, Всемирный банк выделит Украине на закупку вакцин 100 миллионов долларов.

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса. При этом Минздрав просит 15,1 миллиарда гривен.

ТЕГИ

Прочее
Вакцинация Вакцина коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
10:00
«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:58
ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией
08:55
«ЛНР»: 13 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
все новости
16:34
Боевику, который воевал против ВСУ в районе Песок, грозит до 15 лет тюрьмы
15:48
Рада создала комиссию по расследованию пожаров в Луганской области
15:43
Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины
14:53
В Луганской области — более сотни новых случаев COVID-19 и пять смертей
14:30
Большинство мэров и глав ОГА поддерживают запрет части новогодних гуляний
13:42
Кабмин отказался от карантина выходного дня
13:32
40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно — опрос
12:59
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
12:40
В Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет
12:34
Президент подписал закон о бесплатном питании для детей погибших на Донбассе военных
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
11:55
МИД: Украина и партнеры сорвали попытку России легитимизировать «Л-ДНР» на площадке ООН
все новости
ВИДЕО
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
01 декабря, 21:49
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция