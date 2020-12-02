Большинство мэров и глав облгосадминистраций поддерживают ограничение или запрет некоторых новогодних развлечений из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Он отметил, что правительство провело опрос среди местных властей, чтобы определить, какие карантинные ограничения лучше вести.



Так, мэры городов областного значения и главы ОГА сходятся в позиции относительно полного запрета или частичных ограничений на праздничных ярмарках. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов.



В тоже время установку новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.



Премьер Шмыгаль также сообщил, что Кабмином еще нарабатывается «наиболее сбалансированное решение» относительно усиления карантинных ограничений. О введении новых ограничений правительство сообщит минимум за 7 дней, как это предусмотрено законом.

На сегодняшнем заседании Кабмин не стал продлевать действие карантина выходного дня. Теперь в выходные, как и в будние дни, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей Украины.