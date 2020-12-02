В Луганской области — более сотни новых случаев COVID-19 и пять смертей

В Луганской области за минувшие сутки выявили еще 117 заболевших коронавирусом. Также зафиксировано пять летальных случаев. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Кременского района, 69-летняя женщина из Новоайдарского района, 81-летний мужчина и 57-летняя женщина из Старобельского района, 59-летняя женщина из Троицкого района.



27 новых случаев выявили в Троицком, 23 в Северодонецке, по 15 в Лисичанске и Рубежном, 11 в Новоайдарском районе, по шесть в Белокуракинском и Старобельском районах, четыре в Марковском, три в Сватовском, один в Кормянском районе.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 6467 человек. Из них выздоровели — 4567, лечатся — 1724, 176 умерли.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,3%.