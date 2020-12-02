Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины

02 декабря 2020, 15:43

Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины. Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью интернет-изданию «Телеграф».

«Часть пациентов (около 20%) поступают в стационары с осложнениями, лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо. Пациенты нуждаются не только особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, требуют особого длительного ухода», — отметила Микичак.

На сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

Также, по данным Микичак, COVID-19 по состоянию на 27 ноября диагностирован у 35707 медиков. 327 летальных случаев зарегистрировано среди медработников.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Люди
Ирина Микичак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
10:00
«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:58
ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией
08:55
«ЛНР»: 13 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
все новости
16:52
Корниенко призвал обеспечить проведение выборов в ОТГ Донбасса в следующем году
16:34
Боевику, который воевал против ВСУ в районе Песок, грозит до 15 лет тюрьмы
15:48
Рада создала комиссию по расследованию пожаров в Луганской области
15:43
Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины
14:53
В Луганской области — более сотни новых случаев COVID-19 и пять смертей
14:30
Большинство мэров и глав ОГА поддерживают запрет части новогодних гуляний
13:42
Кабмин отказался от карантина выходного дня
13:32
40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно — опрос
12:59
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
12:40
В Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет
12:34
Президент подписал закон о бесплатном питании для детей погибших на Донбассе военных
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
все новости
ВИДЕО
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
01 декабря, 21:49
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция