Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины. Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью интернет-изданию «Телеграф».



«Часть пациентов (около 20%) поступают в стационары с осложнениями, лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо. Пациенты нуждаются не только особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, требуют особого длительного ухода», — отметила Микичак.



На сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.



Также, по данным Микичак, COVID-19 по состоянию на 27 ноября диагностирован у 35707 медиков. 327 летальных случаев зарегистрировано среди медработников.