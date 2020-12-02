Боевику, который воевал против ВСУ в районе Песок, грозит до 15 лет тюрьмы

Жителю Мариуполя, который обвиняется в участии в боевых действиях против ВСУ в составе батальона «Восток», грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что в августе 2014 обвиняемый, находясь в Донецке, вступил в состав незаконного вооруженного формирования РФ — батальона "Восток" и, занимая должность стрелка, в течение 4 месяцев участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в районе села Пески Ясиноватского района», — говорится в сообщении.



Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.