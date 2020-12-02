Корниенко призвал обеспечить проведение выборов в ОТГ Донбасса в следующем году

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко призвал обеспечить возможность проведения в следующем году выборов в тех объединенных территориальных громадах на Донбассе, в которых они не состоялись 25 октября.



Об этом он заявил в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.



«По моему убеждению, нам нужно за этот год, чтобы новосозданные ВГА [в громадах] сделали так, чтобы факторы безопасности [для проведения выборов] появились», — сказал Корниенко, обращаясь к присутствующему на заседании главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко.



Руководитель «Слуги народа» допустил, что выборы удастся провести не во всех громадах, но хотя бы в части из них. Корниенко напомнил, что в следующем году есть два дня для проведения голосования — последние воскресенья марта и октября.



Также к главе Донецкой областной ВГА поступил вопрос от депутата Александра Качуры, возможно ли проведение выборов в условиях нынешнего режима прекращения огня. В свою очередь Кириленко пообещал предоставить соответствующие выводы.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс. В Донецкой области выборы не состоялись в 10 громадах, в Луганской — в 8.



В скором времени Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о создании военно-гражданских администраций в ОТГ на Донбассе, где не состоялись выборы.